Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии в Кушве

Прокуратура начала проверку из-за предоставления жителям Кушвы (Свердловская область) коммунальной услуги «теплоснабжение» ненадлежащего качества, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что 20 января в 19:15 вышел из строя котел на котельной «Блочная». В связи с этим теплоснабжающая организация МУП КМО «Теплодом» переключила работу на резервный котел.

По данным прокуратуры, в настоящее время в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях, подключенных к этой котельной, подается тепло с пониженными параметрами, не соответствующими установленным нормам.

В настоящее время продолжаются ремонтные и пусконаладочные работы. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также своевременность и эффективность мер по устранению последствий аварии.

Будет проверено наличие достаточных сил и средств для ликвидации нарушений. Прокуратура также контролирует процесс перерасчета платы потребителям за оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Кушве (Свердловская область) с 21 до 26 января ввели режим повышенной готовности из-за аварии в котельной.

Полина Бабинцева