За неделю в травмпункты Ростова из-за гололеда обратились 2,3 тысячи человек

За неделю в травмпункты Ростова-на-Дону за помощью обратились 2,3 тысячи человек. Каждый пятый случай связан с гололедом, сообщили в региональном минздраве.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Аналогичная ситуация отмечается и в других муниципалитетах области. Для того, чтобы обеспечить оперативное оказание помощи, в травмпунктах дополнительное работают медсотрудники.

Кроме того, для приема экстренных и неотложных случаев задействовали плановые стационары. Пациентов из травмпунктов будут направлять в РОКБ, ОКБ №2, ЦГБ им. Н.А. Семашко и ГКБ №20.

Мария Хоперская