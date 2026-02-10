Орловского экс-депутата отправили в СИЗО по делу о растрате 56 млн

Суд по ходатайству следствия на два месяца отправил в СИЗО бывшего генерального директора орловского опытно-производственного хозяйства «Красная Звезда», экс-депутата шестого созыва облсовета (2016–2021) от реготделения КПРФ Виктора Прозвицкого. Его обвиняют в растрате на сумму более 56 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Под стражей господин Прозвицкий пробудет до 4 апреля, сообщили в пресс-службе Орловского районного суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По мнению следствия, экс-депутат, обвиняемый в тяжком преступлении, может скрыться, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства или же способствовать сокрытию и уничтожению доказательств. Суд с этой позицией согласился. Сам Виктор Прозвицкий и его защита возражали. При вынесении решения суд учел «особенности инкриминируемого состава преступления» и принял во внимание личность обвиняемого. Постановление в законную силу не вступило.

О задержании Виктора Прозвицкого «Ъ-Черноземье» сообщил 6 февраля. Уголовное дело в его отношении возбудили по итогам прокурорской проверки «Красной Звезды». В отчетных документах говорилось, что с сентября 2025 года на предприятии, 100% акций которого находится в собственности Орловской области, по причине падежа выбыло более 400 голов крупного рогатого скота. Проверка этого факта не подтвердила. Кроме того, по данным прокуратуры, руководство хозяйства реализовало часть скота по заниженной стоимости, а различное имущество приобретало по завышенным ценам.

АО «Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда"» зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в 2006 году. Уставный капитал составляет 22,5 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Выручка предприятия в 2024 году составила 117 млн руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб.

На прошлой неделе также стало известно, что Арбитражный суд Орловской области прекратил дело о банкротстве «Красной Звезды» в связи с тем, что кредитор — местное ООО «Интеграция-агро» Игоря Ефимцева — отказался от заявления, которое подал в октябре 2025 года.

Денис Данилов