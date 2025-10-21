Россельхозбанк хочет обанкротить экс-депутата орловского облсовета

В Арбитражный суд Орловской области поступило заявление местного отделения Россельхозбанка о признании банкротом местного же предпринимателя и экс-депутата облсовета Виктора Прозвицкого. Сумма требований составляет 10,5 млн руб., их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Параллельно в орловском арбитраже рассматривается банкротный иск местного ООО «Интеграция-агро» к местному же АО «Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда"», где господин Прозвицкий является гендиректором. Сумма задолженности составляет 11,3 млн руб. Суть ее образования не раскрывалась. Иск был принят к производству в конце прошлой недели. Заседание суда назначено на 18 ноября.

Виктор Прозвицкий не смог оперативно прокомментировать «Ъ-Черноземье» иски. В пресс-службе Россельхозбанка не стали отвечать на запрос «Ъ-Черноземье», сославшись на банковскую и коммерческую тайны.

Согласно сайту орловского облсовета, Виктор Прозвицкий был избран депутатом шестого созыва на 2016–2021 годы от реготделения КПРФ. Занимал пост зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ облсовета.

По данным Rusprofile, господину Прозвицкому принадлежит ООО «Центральная автошкола» в Орле. Компания зарегистрирована в 2015 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Выручка общества в 2024 году составила 20 млн руб., чистая прибыль — 177 тыс. руб. АО «Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда"» зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в 2006 году. Уставный капитал — 22,5 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредители не раскрываются, до 2022 года им значилось Росимущество. Выручка общества в 2024 году составила 117 млн руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб. ООО «Интеграция-агро» зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Владеет и руководит компанией Игорь Ефимцев. В 2024 году фирма продемонстрировала выручку в 645 млн руб. при чистой прибыли в 9,8 млн руб.

Егор Якимов