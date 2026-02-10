Денежный объем поставок СПГ из США в ЕС достиг исторического рекорда

С января по ноябрь 2025 года США поставили в Евросоюз (ЕС) сжиженный природный газ (СПГ) на $23,2 млрд. Это стало максимальной суммой за современную историю, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

В годовом выражении поставки СПГ за 11 месяцев выросли вдвое — с прошлогодних 10,9 млрд. По итогам неполного 2025 года больше всего американского СПГ из стран Европы закупили Нидерланды ($5,6 млрд), Франция ($3,8 млрд), Германия ($3,3 млрд), Италия ($2,5 млрд) и Испания ($2,4 млрд).

В ноябре 2025 года Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в ЕС. На ее долю пришлось 13,7% поставок. Первое место заняли США (доля в 26,8% на €1,5 млрд). В декабре Европарламент одобрил план о поэтапном отказе от импорта российского газа. Предполагается, что ЕС откажется от импорта сжиженного природного газа с конца 2026 года, от трубопроводного газа — осенью 2027-го.

Подробности — в материале «Ъ» «Газ почти выдохся».