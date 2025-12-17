Европарламент одобрил план отказа ЕС от импорта российского газа

Европарламент одобрил план о поэтапном отказе от импорта российского газа к концу 2027 года. За инициативу проголосовали 500 депутатов, против — 120. Еще 32 европейских парламентария воздержались от голосования.

Послы Евросоюза утвердили план 10 декабря. Теперь, после решения Европарламента, закон отправят на голосование министров стран ЕС. Его могут принять большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии.

Предполагается, что ЕС откажется от импорта сжиженного природного газа с конца 2026 года, от трубопроводного газа — осенью 2027-го. В проекте предусмотрено возможность закупок при определенных условиях: по краткосрочным контрактам (четыре недели с возможностью продления) и только «для урегулирования кризиса» в случае чрезвычайной ситуации.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что власти страны, как и их коллеги из Словакии, планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить план ЕС по полному отказу от российских энергоносителей. По его словам, подобное решение требует единогласного одобрения. Обе страны получают российские нефть и газ по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».

Лусине Баласян