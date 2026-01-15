Россия в ноябре заняла третье место по поставкам газа в ЕС

В ноябре 2025 года Россия заняла третье место по стоимости импорта газа в Евросоюз (ЕС). На ее долю пришлось 13,7% поставок против 16% в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

В общей сложности ЕС приобрел у России газа на €752,5 млн. Из этой суммы на закупки трубопроводного газа пришлось €415 млн, а на СПГ — €337 млн, что стало минимумом с августа 2023 года.

Первое место по поставкам газа заняли США — на них пришлось 26,8% на €1,5 млрд. Второе место занял Алжир с долей 18% и объемом поставок €989 млн. В пятерку также вошли Норвегия (с 13,3% и €729 млн) и Азербайджан (6,1% и €337 млн).

В декабре Европарламент одобрил план о поэтапном отказе от импорта российского газа. Предполагается, что ЕС откажется от импорта сжиженного природного газа с конца 2026 года, от трубопроводного газа — осенью 2027-го. Предусмотрена возможность закупок при определенных условиях: по краткосрочным контрактам (четыре недели с возможностью продления) и только «для урегулирования кризиса» в случае ЧС.

