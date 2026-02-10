Директора кубанской фирмы обвинили в контрабанде леса на 19 млн рублей

Сотрудники Краснодарской таможни и регионального управления ФСБ направили в суд уголовное дело в отношении директора местной компании, который организовал контрабанду 285 куб. м пиломатериалов на сумму 19 млн руб. в Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что руководитель фирмы из Краснодарского края наладил незаконный вывоз российских пиломатериалов из бука восточного. Получателями древесины выступали компании в республиках Средней Азии. Чтобы скрыть преступную схему приобретения материалов, бизнесмен указывал ложные сведения об изготовителе товара при таможенном декларировании.

В отношении директора фирмы возбуждено десять уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу РФ с государствами — членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн руб.

Алина Зорина