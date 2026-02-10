Конгрессвуман Луна рассказала о готовящейся встрече с российскими законодателями

Имеется «общая идея» по срокам встречи российских и американских законодателей, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна. Дату она называть отказалась. По ее словам, сейчас решается в том числе вопрос выдачи российским парламентариям въездных виз США.

«Мы ждем разрешения на выдачу виз от Госдепартамента США. Да, думаю, у нас есть общая идея (по дате встречи.— "Ъ")... Я по соображениям безопасности не скажу, когда это может произойти»,— сказала госпожа Луна российским журналистам (цитата по ТАСС).

Конгрессвуман заявила, что законодателям двух стран нужно обсудить перспективы расширения торговли, а также нормализацию двустороннего диалога. Как утверждает республиканка, потенциал возможной российско-американской торговой сделки оценивается в $2 трлн. Какие-либо подробности она не привела.

В октябре 2025 года глава РФПИ, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в ходе визита в США встретился с Анной-Паулиной Луной, которая «высказалась за диалог с Россией» и «подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов» с российскими депутатами. В январе конгрессвуман сообщила, что получила разрешение от Госдепа на приезд четырех депутатов Госдумы для встречи с членами Конгресса. Планировалось обсудить переговоры по Украине и «другие важные темы».

