С неохотным визитом

Инициатива американской конгрессвумен Анны Паулины Луны, пригласившей четырех российских депутатов в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам, отклика в Госдуме пока не нашла. Ни сроки возможной поездки, ни состав делегации в нижней палате еще даже не обсуждали, выяснил “Ъ”. В профильном комитете сомневаются, что находящимся под санкциями депутатам с легкостью выдадут визы, но признают, что тем для разговора накопилось немало. И касаются они не только Украины, но и, например, Венесуэлы с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Палаты представителей американского Конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна

Фото: Cheney Orr / Reuters Член Палаты представителей американского Конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна

Фото: Cheney Orr / Reuters

8 января член Палаты представителей американского Конгресса от республиканцев Анна Паулина Луна пригласила в Вашингтон группу российских парламентариев. «Я получила разрешение от Госдепартамента на приезд четырех депутатов Госдумы России для встречи с членами Конгресса, чтобы обсудить мирные переговоры и другие важные темы. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, позже в этом месяце»,— написала госпожа Луна в соцсети X, добавив, что «мир всегда должен преобладать, и в переговорах должны участвовать здравомыслящие люди».

В нижней палате к инициативе американской коллеги отнеслись прохладно. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил “Ъ”, что решений по вопросам, связанным с поездкой, пока не принималось.

«Обещать, как у нас говорят, не значит жениться,— заявила “Ъ” член международного комитета Мария Бутина ("Единая Россия").— Пусть сначала пройдут официальную процедуру внутри американского законодательства по снятию персональных санкций с ряда депутатов и выдаче им виз, а потом уже можно будет обсуждать что-то». Госпожа Бутина задалась вопросом, будет ли Вашингтон во время этой поездки соблюдать международное право, которое «некоторые американские деятели отменили». «Например, дипломатический иммунитет. А то мало ли»,— сыронизировала она.

Первый зампред международного комитета Дмитрий Новиков (КПРФ) сообщил “Ъ”, что процедура по отбору членов возможной делегации пока тоже не обсуждалась.

По его мнению, в этом процессе должны поучаствовать парламентские фракции, однако сложность в том, что их пять, а приглашенных депутатов — четыре.

В Вашингтоне необходимо обсудить вопросы возможного взаимодействия в решении конфликтов, коллективной безопасности, а также работы посольств (российские представительства в США не закрыты полностью, но их функции сильно урезаны из-за взаимных ограничений), считает господин Новиков: «У нас почти не осталось весомых договоров, в которых мы бы (Россия и США.— “Ъ”) участвовали. Это договоры, связанные с разоружением и безопасностью. Все это тоже должно стать предметом разговора». Наконец, нельзя обойти вниманием вопросы, связанные с третьими странами,— в первую очередь, с Венесуэлой и Ираном, резюмировал депутат.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук напоминает, что в Госдуме есть группа по укреплению дружбы с Конгрессом США, но ее деятельность давно «заморожена». Делегацию лучше сформировать из представителей фракций под конкретные задачи, согласованные с МИДом, полагает эксперт.

«Статус депутатов должен быть симметричен американской стороне. Нелогично отправлять кого-то из высокопоставленных парламентариев, если в Вашингтоне их встретят рядовые конгрессмены. Поэтому участие кого-то из зампредов Госдумы или Вячеслава Володина, на мой взгляд, исключено»,— рассуждает господин Склянчук.

По его словам, едва ли в поездке могут принять участие и депутаты, которые придерживаются «непримиримой антиамериканской позиции», в частности, Вячеслав Никонов, Мария Бутина, Андрей Луговой или Евгений Попов. «Думаю, публичное реноме будет учитываться при принятии решений. Логично отправить кого-то из профильного комитета, например, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Розу Чемерис ("Новые люди"), Светлану Журову ("Единая Россия"), Алексея Чепу ("Справедливая Россия")»,— добавляет Павел Склянчук.

Ксения Веретенникова