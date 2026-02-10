В Москве могут запретить подключение новых ЦОДов
Правительство Москвы предлагает ввести запрет на подключение новых центров обработки данных (ЦОДов), сообщили два источника “Ъ”. Мера не будет затрагивать вычислительные мощности для майнинга. Пока неизвестно, как запрет будет реализован с правовой точки зрения и в течение какого срока он будет действовать.
Москва и Московская область — одни из основных регионов, в которых размещаются ЦОДы. Как говорят источники “Ъ”, среди особенностей подключения ЦОДов в Москве — высокая стоимость подходящих земельных участков, влияющая на модель окупаемости проектов, а также плотность застройки, которая препятствует размещению мощных объектов. Один из собеседников отмечает, что ЦОДы в столице могут получить землю и электроэнергию для размещения, но сейчас стоит вопрос скорее конкуренции с застройщиками жилой и коммерческой недвижимости.
До этого в России вводились запреты только на подключение дата-центров для добычи криптовалют. Главы регионов могут предложить правкомиссии ввести запрет на майнинг в своем регионе, окончательное решение принимает правительство РФ. Сетевые организации не могут отказать в технологическом присоединении, но в технических условиях будут обозначены отлагательные условия. Кроме того, при введении специальных режимов, в том числе ЧС, правительство может устанавливать особенности применения положений законодательства об электроэнергетике.
Подробности — в материале «Ъ» «Сервер помнит».