В руководстве лейбористов заявили о поддержке Стармера после скандала с послом

Десятки депутатов от Лейбористской партии выступили в поддержку премьер-министра Кира Стармера. Об этом заявила заместитель лидера партии Люси Пауэлл по итогам закрытой встречи господина Стармера с парламентариями. Речь идет о скандале, возникшего из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого по итогу обвинили в связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

«Я думаю, что сегодня вечером мы увидели — очень, очень ясно и убедительно — насколько велика поддержка Кира Стармера как нашего лидера. Я никогда не видела такого собрания. Киру аплодировали стоя, может быть, три или четыре раза, в том числе когда он вошел в зал»,— сказала госпожа Пауэлл в интервью Sky News.

Сам Кир Стармер на встрече объявил, что не намерен уходить в отставку. «После стольких усилий, приложенных для того, чтобы получить шанс изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и своей ответственности перед страной»,— сказал он.

8 февраля в отставку подал глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини. Он взял на себя ответственность за назначение Питера Мандельсона послом в США, имя которого оказалось в опубликованных файлах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Данные указывают на то, что господин Мандельсон мог передавать финансисту конфиденциальную информацию о работе правительства. На следующий день с поста ушел руководитель пресс-службы премьера Тим Аллан.

