Стармер не намерен покидать пост премьер-министра Британии из-за скандала

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует покидать пост. Ранее два советника господина Стармера ушли в отставку из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Фото: Peter Nicholls / Pool Photo / AP

«Мы должны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что это так. С этого момента мы будем двигаться вперед. Мы уверенно идем вперед, продолжая менять страну»,— сказал господин Стармер в обращении к сотрудникам офиса (цитата по Reuters).

Кир Стармер назначил Питера Мандельсона послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре того же года дипломата уволили. В январе Минюст США опубликовал очередную партию файлов по делу Джеффри Эпштейна. В них обнаружили электронные письма, которые указывают на то, что господин Мандельсон передавал Эпштейну информацию о возможной продаже активов британского правительства и налоговых изменениях в стране.

8 февраля в отставку подал глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини. Он взял на себя ответственность за назначение Питера Мандельсона послом в США. На следующий день с поста ушел руководитель пресс-службы премьера Тим Аллан.

