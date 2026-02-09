Директор по коммуникациям Кира Стармера ушел в отставку из-за скандала

Тим Аллан — руководитель пресс-службы премьер-министра Великобритании Кира Стармера — сообщил, что уходит в отставку. Он стал уже вторым должностным лицом в окружении премьер-министра, ушедшим из-за скандала вокруг назначения послом в США Питера Мандельсона. Того в конце января обвинили в связях с Джеффри Эпштейном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Alastair Grant / AP

Днем ранее свой пост покинул глава аппарата премьер-министра Морган Максуини. Он заявил, что берет на себя ответственность за назначение лорда Мандельсона.

«Я принял решение уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду в офисе премьер-министра»,— заявил господин Аллан. Сам он был назначен на должность директора по коммуникациям только в сентябре прошлого года.

Кир Стармер назначил лорда Мандельсона послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре того же года он был снят с должности посла. Масштабный политический скандал начался после публикации в конце января новых «файлов Эпштейна» — новые данные указывают на то, что лорд Мандельсон мог передавать финансисту, осужденному за сутенерство и секс-торговлю несовершеннолетними, конфиденциальную информацию о работе правительства. Как пишут британские СМИ, есть вероятность, что в отставку придется уйти и самому Киру Стармеру.

Яна Рождественская