В Сочи с конца недели ожидается потепление до +18 градусов

В Краснодарском крае ожидается постепенное изменение погодных условий: после периода морозов температура воздуха начнет повышаться с конца рабочей недели. Наиболее заметным потепление будет в Сочи, где синоптики прогнозируют установление комфортной для этого времени года погоды уже к выходным дням, пишет RT со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценкам специалистов, в ближайшие двое суток на курорте сохранится относительно холодная погода с температурными значениями, близкими к нулю. Однако затем ожидается достаточно быстрое и устойчивое повышение температуры. В пятницу, субботу и воскресенье воздух в Сочи прогреется до +15…+18 градусов. Потепление будет выраженным и ощутимым.

Синоптик также отметил, что после ожидаемого повышения температуры возвратов холодной погоды в Сочи в ближайшей перспективе не просматривается. Таким образом, погодные условия на курорте будут способствовать более комфортному пребыванию жителей и гостей города в выходные дни.

При этом на остальной территории Краснодарского края в ближайшее время холодная погода продолжит усиливаться. По ранее опубликованным данным, в ночные часы температура воздуха на большей части региона опустится до -8…-13 градусов, а в отдельных районах при прояснении возможно понижение до -18 градусов. Морозной ожидается и ночь на 11 февраля. После этого погодная ситуация начнет постепенно стабилизироваться, а температурный фон — повышаться.

Согласно прогнозам, улучшение погодных условий в регионе станет заметным именно с конца рабочей недели, когда на Кубани вновь начнут проявляться признаки весеннего тепла.

Мария Удовик