Скончался бывший хоккеист ХК «Сочи» Артем Федоров

Бывший хоккеист клуба «Сочи» Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет. О смерти спортсмена сообщили в официальном Telegram-канале хоккейного клуба. Информация о причинах смерти не раскрывается.

Фото: ХК «Сочи»

В ХК «Сочи» подчеркнули, что Артем Федоров выступал за команду в сезоне 2022/2023 годов. За время пребывания в клубе он запомнился болельщикам и партнерам по команде своей игрой, ответственным отношением к профессиональным обязанностям и человеческими качествами. В клубе отметили, что Федоров всегда проявлял искренность, доброжелательность и был открытым в общении, что вызывало уважение как внутри коллектива, так и за его пределами.

Руководство и сотрудники хоккейного клуба выразили соболезнования родным, близким и всем, кто знал Артема Федорова. В сообщении подчеркивается, что уход спортсмена стал тяжелой утратой для хоккейного сообщества и всех, кто работал и общался с ним в разные годы его карьеры.

Артем Федоров родился 11 августа 1993 года в городе Воскресенске. В течение профессиональной карьеры он выступал за ряд ведущих российских хоккейных клубов. Помимо «Сочи», Федоров защищал цвета московских «Спартака» и «Динамо», уфимского «Салавата Юлаева», а также петербургского СКА. Его спортивный путь был связан с командами Континентальной хоккейной лиги, где он приобрел опыт выступлений на высоком уровне.

Сообщение о смерти Артема Федорова вызвало отклик среди болельщиков и представителей спортивного сообщества, которые отмечают его вклад в развитие отечественного хоккея и вспоминают спортсмена как профессионала и человека, преданного своему делу.

Мария Удовик