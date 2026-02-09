Похороны убитого в Санкт-Петербурге мальчика пройдут 11 февраля

Похороны девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге, пройдут 11 февраля на Южном кладбище города. Церемония прощания начнется около 13:00 мск. Об этом сообщил юрист семьи ребенка Никита Сорокин.

«Место прощания будет охраняться полицией и Росгвардией»,— написал господин Сорокин в Telegram-канале. Семья решила, что прийти на похороны смогут все желающие, уточнил юрист.

Ребенок пропал 30 января. По данным СКР, он вышел днем из дома в Красносельском районе и сел в автомобиль к 38-летнему мужчине. Тот ударил мальчика по голове.

Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Подозреваемого задержали 2 февраля в Псковской области. Он признался в убийстве. Октябрьский районный суд арестовал его до 31 марта.