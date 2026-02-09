Электрички из Москвы в Ярославль будут ходить с интервалом 20-30 минут

Электрички между Москвой и Ярославлем к 2030 году планируется запустить с интервалом 20-30 минут. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на материалы правительства Москвы к состоявшейся сегодня встрече мэра Сергея Собянина с Владимиром Путиным.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о развитии Центрального транспортного узла, о котором говорят в течение последних трех лет. По данным столичного правительства, проектирование работ по реконструкции путей завершено. На первом этапе (до 2030 года) планируется запустить дополнительные поезда в Ярославль, Калугу, Тулу, Владимир, Иваново и Смоленск.

Власти планируют внедрить принцип тактового расписания, когда поезда уходят через равные промежутки времени, как в метро.