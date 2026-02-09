Электричкам добавят чувство такта

Проект по ускорению движения электричек между столицей и соседними регионами будет выполнен в два этапа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. До 2030 года власти обещают пустить новые поезда во Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, до 2035 года — в Кострому, Тверь и Рязань. Планируется, что электрички будут ходить раз в 20–30 минут без привязки к конкретному расписанию — как в метро или МЦД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В материалах к прошедшей 9 февраля встрече столичного мэра Сергея Собянина и президента Владимира Путина правительство Москвы обнародовало новые детали проекта по развитию Центрального транспортного узла (ЦТУ), который власти анонсировали еще в 2023 году. Идея состоит в том, чтобы из городов, расположенных на расстоянии 200–300 км от Москвы, электрички ходили в сторону столицы раз в 20–30 минут, а не раз в 2–3 часа, как сейчас.

Проектирование уже завершилось, рассказал Сергей Собянин: в 2026 году начнутся работы по реконструкции путей, платформ и т. д.

В рамках первой очереди программы дополнительные поезда до 2030 года запустят в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль.

Во вторую очередь — до 2035 года — дополнительные электрички пустят уже в Костромскую, Тверскую и Рязанскую области.

«Поэтапно на маршрутах ЦТУ будет внедрен принцип тактового расписания (когда поезда ходят с равномерными интервалами, как в метро.— “Ъ”), благодаря которому станет удобнее планировать поездки,— рассказали в правительстве Москвы.— Реализация масштабной программы потребует кардинального обновления подвижного состава. Отечественная машиностроительная отрасль будет обеспечена заказом на производство и поставку 100 современных поездов в 2026–2035 годах». Обновление парка пригородных поездов уже началось на Ярославском направлении, подчеркнули в правительстве Москвы. «По мере реконструкции путей будем закупать и составы на другие направления»,— сказал Сергей Собянин.

Пока неясно, по какой схеме новые поезда будут подвозить пассажиров. Ранее обсуждался сценарий, при котором жители региональных центров будут добираться на новых электричках до подмосковных хабов МЦД и затем пересаживаться на поезда диаметров. Но в конце 2024 года в интервью “Ъ” вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что «окончательных решений» еще не принято. Он также говорил, что «ОАО РЖД работает над вариантами». В компании пока подробностей тоже не раскрывают.

«На данный момент приняты решения о поэтапной реализации мероприятий по повышению транспортной доступности регионов Центрального федерального округа с Московской агломерацией,— сообщили “Ъ” в пресс-службе РЖД.— Первоочередными определены Калужская, Владимирская, Ивановская и Тульская области. Проект даст мощный импульс развитию всей Центральной России, расширит возможности внутреннего туризма, позволит жителям соседних областей удобно и быстро добираться до столицы на работу или учебу».

В январе 2026 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), готовясь к запуску проекта ЦТУ, провела тестовую поездку — без пассажиров — электропоезда «Иволга» по маршруту Москва—Калуга. В пути проверялись фактическое время хода между станциями, прохождение через мосты, тоннели и путепроводы, а также работа тягового и энергетического оборудования.

«Иволга» проехала 300 км за два с половиной часа, разгоняясь местами до максимальных 160 км/ч.

«Основной целью поездки стало изучение возможности эксплуатации поезда на инфраструктуре общего пользования, где одновременно курсируют пригородные, дальнего следования и грузовые поезда»,— поясняли в ЦППК.

Проект ЦТУ нужно реализовывать в первую очередь на тех направлениях, где уже есть четыре пути (например, на Киевском), считает член общественного совета Минтранса Кирилл Янков. В некоторых местах нужно выполнить небольшие «локальные мероприятия», добавляет эксперт. В Одинцово, к примеру, нужно организовывать транзитное четырехпутное движение поездов (сейчас там два пути упираются в тупик).

Кирилл Янков обращает внимание на то, что на некоторых направлениях сегодня уже ходят регулярные «Ласточки» и «Экспрессы», их можно перевести в режим тактового расписания. «Закупка нового подвижного состава обойдется дешевле, чем строительство дополнительных путей»,— считает господин Янков. «Стоит задача максимально использовать существующую путевую инфраструктуру, а основные деньги вкладывать в обновление подвижного состава и пассажирской инфраструктуры»,— заявлял ранее Максим Ликсутов.

В регионах ЦТУ, по данным правительства Москвы, проживает примерно 31 млн человек и осуществляется почти 75% всех пригородных перевозок России.

Иван Буранов