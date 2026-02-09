Суд в Сочи отклонил просьбу детей депутата Дорошенко об отмене ареста

Центральный районный суд Сочи отклонил ходатайства детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдара — об отмене обеспечительных мер по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства наложили обеспечительный арест на три компании Миланы и Эльдара Дорошенко. В отношении детей депутата возбуждено уголовное дело, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также суд отказал представителям других ответчиков по иску в удовлетворении аналогичных заявлений об отмене обеспечительных мер — они просили снять их полностью или частично.

Депутат Госдумы Андрей Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Центральный районный суд Сочи ранее принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества господина Вороновского.

Согласно материалам иска, Анатолий Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и Министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд руб.

Ответчиками по иску проходят депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта региона Алексей Переверзев и еще ряд лиц. По данным Генпрокуратуры, они участвовали в получении незаконных доходов или в оформлении на себя полученного в результате коррупции имущества.

Андрей Куценко, Алина Зорина