ГК «Ростов-Дон» обыграл «Кубань» в четвертьфинале Кубка России

Гандболистки «Ростов-Дона» одолели соперниц из краснодарской «Кубани» со счетом 38:28 в четвертьфинальном матче Кубка России. Таким образом, дончанки прошли в полуфинал турнира, сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Встреча состоялась на домашней арене в Ростове-на-Дону – во Дворце спорта. К перерыву хозяйки площадки уже имели преимущество в девять мячей — 22:13. Во втором тайме команда сохранила контроль над игрой и довела дело до победы.

Теперь «Ростов-Дон» продолжит борьбу в финальной части Кубка России. Следующий матч ростовские гандболистки проведут уже в рамках чемпионата страны 15 февраля. Во Дворце спорта они примут «Черноморочку». Начало игры запланировано на 14:30.

Константин Соловьев