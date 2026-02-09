Reuters узнал о планах ЕС включить «Башнефть» в 20-й пакет санкций против России

Евросоюз намерен включить в 20-й пакет санкций против России компанию «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ дипслужбы ЕС.

Еврокомиссия планирует принять 20-й пакет санкций к 24 февраля. Если «Башнефть» включат в санкционные списки, европейскому бизнесу будут запрещены любые контакты с российской компанией. По данным Reuters, один из НПЗ, которые ЕС хочет включить в новый пакет санкций, находится в Туапсе. Он принадлежит «Роснефти». По данным на сайте компании, Туапсинский завод — единственный российский НПЗ, расположенный на побережье Черного моря.

Сегодня Reuters сообщал, что в новом санкционном пакете ЕС может ввести ограничения для портов третьих стран за операции с российской нефтью. В блоке также планируют расширить черный список якобы связанных с Россией танкеров на 43 позиции. Днем ранее «Ъ» писал, что ключевым пунктом 20-го пакета санкций может стать полный запрет на предоставление услуг по перевозке российской нефти. Новые ограничения предположительно затронут до 30–40% нефтяного экспорта из РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель целится в танкеры».