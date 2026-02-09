Reuters: 20-й пакет санкций ЕС против России может затронуть порты третьих стран

Евросоюз намерен включить в 20-й пакет санкций против РФ ограничения для портов третьих стран за операции с российской нефтью. Также планируется расширить черный список якобы связанных с Россией танкеров на 43 позиции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, который Еврокомиссия (ЕК) передала для утверждения странам ЕС.

По информации агентства, ЕК предлагает ввести санкции против портов Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. Кроме того, планируется наложить рестрикции на банки из Таджикистана, Лаоса и Киргизии, а также отменить ограничения для двух банков из Китая.

Днем ранее «Ъ» писал, что ключевым пунктом 20-го пакета санкций, принятие которого ожидается в феврале, может стать полный запрет на предоставление услуг по перевозке российской нефти. Новые ограничения предположительно затронут до 30–40% нефтяного экспорта из РФ.

