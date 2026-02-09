В Краснодарском крае расчистят русла рек на 11 участках

В шести муниципалитетах Краснодарского края в 2026 году очистят речные русла на 11 участках общей протяженностью свыше 35 км. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

Работы пройдут в Горячем Ключе, Геленджике, Лабинском и Отрадненском районах, а также в Туапсинском и Приморско-Ахтарском округах. Мероприятия профинансируют из федерального и краевого бюджетов.

По словам губернатора Краснодарского края, сейчас обстановка в регионе остается стабильной. Уровень воды в реках отслеживают специалисты с помощью более 300 автоматических датчиков, размещенных во всех муниципалитетах края.

Во всех районах Краснодарского края проверили системы оповещения населения. К экстренному реагированию готовы почти 1,8 тыс. сотрудников краевого министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также 442 единицы техники.

Параллельно в регионе готовятся к пожароопасному сезону, который официально начинается 1 апреля. Планы борьбы с лесными пожарами утвердили в январе. При благоприятных погодных условиях продолжится создание минерализованных полос и противопожарных дорог.

В случае чрезвычайных ситуаций в крае действуют 11 лесопожарных станций, 22 отряда «Кубань-СПАС» и 43 пожарные части. Общая численность готовых к реагированию специалистов превышает 4,5 тыс. человек, в их распоряжении находится почти 1,4 тыс. единиц техники.

Алина Зорина