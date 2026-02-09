Житель Симферополя бросил самодельную петарду в храм

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Симферополя, который бросил самодельное пиротехническое устройство на территорию храма в Киевском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Инцидент произошел 8 февраля. В результате действий нарушителя никто не пострадал, разрушений на территории религиозного объекта не случилось. Подозреваемого оперативно выявили и задержали сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ. Житель Симферополя признал свою вину.

При обыске в его доме обнаружили и изъяли компоненты для производства пиротехнического устройства, приобретенные в интернете.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Следователи должны принять комплекс мер для выяснения обстоятельств совершенного преступления, дав оценку личности обвиняемого и кругу его общения.

Алина Зорина