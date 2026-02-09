Жителю Кубани грозит до 7 лет тюрьмы за незаконную продажу древесины на 37,5 млн

Жителя Краснодарского края будут судить за незаконный оборот древесины на 37,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

46-летний житель Белореченского района по предварительному сговору с неизвестным подделал доверенность от жителей Апшеронского и Белореченского районов на представление их интересов в Управлении лесного хозяйства, а также на заготовку древесины в Тверском и Пшехском лесничествах. После этого фигурант заключил от имени граждан договоры купли-продажи лесных насаждений с министерством природных ресурсов. Добытую древесину он продал, вместо того чтобы передать ее безвозмездно, а выручку потратил. Общий ущерб составил 37,5 млн руб.

Уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) направлено в суд. Жителю Белореченского района грозит до семи лет лишения свободы.

Алина Зорина