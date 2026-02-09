На Дону при столкновении с электричкой погиб пассажир легкового автомобиля

На железнодорожном переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги легковой автомобиль столкнулся с электричкой Зимовники — Ростов. От удара погиб пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Инцидент произошел 9 февраля в 16:31. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Водитель машины и еще один пассажир доставлены в больницу. Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Схода подвижного состава нет. На движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Наталья Белоштейн