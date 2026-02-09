Жителя Краснодара осудили за публичное оправдание терроризма

19-летний житель Краснодара признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Судом и следствием установлено, что в августе 2023 года на тот момент несовершеннолетний житель Краснодара разместил в групповом чате одного из мессенджеров, который был доступен для просмотра неограниченному кругу лиц, комментарии, оправдывающие терроризм. Оперативное сопровождение по этому уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Южный окружной военный суд признал краснодарца виновным и назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на два года.

Алина Зорина