В Краснодаре установят новые комплексы фиксации нарушений ПДД

В 2026 году в Краснодаре увеличат число комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Установкой занимается министерство транспорта Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Ежедневно тысячи машин выезжают на дороги краевого центра. При поддержке краевых властей сеть комплексов фиксации нарушений ПДД расширяется. Это в том числе помогает обеспечивать безопасность дорожного движения»,— подчеркнул мэр Краснодара Евгений Наумов в ходе расширенного аппаратного совещания в администрации Краснодара.

Как рассказал начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения минтранса Краснодарского края Павел Артемьев, установка новых комплексов направлена на повышение безопасности на дорогах Краснодара, а также на снижение числа аварий и смертности из-за ДТП. Сейчас в краевой столице работают мобильные и стационарные средства фиксации.

В прошлом году на дорогах Краснодара установили более 150 новых стационарных комплексов. Они фиксируют не только превышение допустимой скорости на участке дороги, но и нарушение разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование мобильных телефонов за рулем, непристегнутые ремни и выключенные габаритные огни. В этом году их количество планируют увеличить до 250.

Кроме того, в Краснодаре работают мобильные комплексы, фиксирующие остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах. Сейчас их в краевой столице всего два.

Алина Зорина