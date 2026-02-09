Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и вынес предостережения еще шести

Рособрнадзор запретил прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт. Еще шести вузам были выданы предостережения из-за нарушения требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предостережения были выданы следующим вузам:

  • Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет);
  • Байкальский гуманитарный институт;
  • Кыргызско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина;
  • Московский университет «Синергия»;
  • Академия русского балета имени А. Я. Вагановой;
  • Орловский государственный институт культуры.

Какие требования были нарушены, не уточняется. 2 февраля Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам.

