Рособрнадзор запретил прием в один вуз и вынес предостережения еще шести

Рособрнадзор запретил прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт. Еще шести вузам были выданы предостережения из-за нарушения требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предостережения были выданы следующим вузам:

Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет);

Байкальский гуманитарный институт;

Кыргызско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина;

Московский университет «Синергия»;

Академия русского балета имени А. Я. Вагановой;

Орловский государственный институт культуры.

Какие требования были нарушены, не уточняется. 2 февраля Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам.