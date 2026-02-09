Рособрнадзор запретил прием в один вуз и вынес предостережения еще шести
Рособрнадзор запретил прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт. Еще шести вузам были выданы предостережения из-за нарушения требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Предостережения были выданы следующим вузам:
- Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет);
- Байкальский гуманитарный институт;
- Кыргызско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина;
- Московский университет «Синергия»;
- Академия русского балета имени А. Я. Вагановой;
- Орловский государственный институт культуры.
Какие требования были нарушены, не уточняется. 2 февраля Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам.