Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам о нарушении требований
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 11 российским университетам и предложил учреждениям принять меры по обеспечению их соблюдения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
- Московский международный университет;
- Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина;
- Институт международных связей;
- Столичная финансово-гуманитарная академия;
- Московская академия предпринимательства;
- Институт театрального искусства им. П.М. Ершова;
- Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;
- Уральский институт коммерции и права;
- Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;
- Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина;
- Московский университет имени С.Ю. Витте.
Надзорное ведомство предложило перечисленным вузам принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, сообщила пресс-служба.