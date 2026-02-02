Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам о нарушении требований

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 11 российским университетам и предложил учреждениям принять меры по обеспечению их соблюдения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Московский международный университет;

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина;

Институт международных связей;

Столичная финансово-гуманитарная академия;

Московская академия предпринимательства;

Институт театрального искусства им. П.М. Ершова;

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;

Уральский институт коммерции и права;

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина;

Московский университет имени С.Ю. Витте.

Надзорное ведомство предложило перечисленным вузам принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, сообщила пресс-служба.