Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам о нарушении требований

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 11 российским университетам и предложил учреждениям принять меры по обеспечению их соблюдения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

  • Московский международный университет;
  • Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина;
  • Институт международных связей;
  • Столичная финансово-гуманитарная академия;
  • Московская академия предпринимательства;
  • Институт театрального искусства им. П.М. Ершова;
  • Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта;
  • Уральский институт коммерции и права;
  • Камский институт гуманитарных и инженерных технологий;
  • Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина;
  • Московский университет имени С.Ю. Витте.

Надзорное ведомство предложило перечисленным вузам принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, сообщила пресс-служба.

