Девелопер «Самолет» не рассматривает допэмиссию

Группа компаний (ГК) «Самолет» не намерена прибегать к допэмиссии акций в случае отказа в госпомощи. Об этом сообщила финансовый директор компании Нина Голубничая на конференц-колле с аналитиками сегодня утром.

Госпожа Голубничая не допускает невыплату купонов по облигационному долгу. Проектная задолженность девелопера составляет около 650 млрд руб., объем средств на эскроу-счетах — 400 млрд руб. Объем проектного бюджета на 2026 год оценивается с точки зрения движения денежных средств в 350 млрд руб., а с точки зрения отчета о прибылях и убытках — в 270–280 млрд руб., добавила топ-менеджер.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Выручка группы в январе—июне 2025 года по МСФО практически не изменилась год к году и составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза. За весь 2025 год застройщик снизил продажи недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 272 млрд руб. Основным акционером группы с пакетом 31,6% считался Михаил Кенин, который умер 10 августа 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина попросила правительство предоставить компании льготный кредит в размере 50 млрд руб. В ГК заверили, что обращение за поддержкой к государству является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий. На этом фоне акции девелопера на Мосбирже падали почти на 5%. Сейчас акции растут на 2,86%, до 871,2 руб. за бумагу.

Подробности — в материале «Ъ» «Девелопер налетел на выплаты».