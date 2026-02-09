В Краснодаре обсудили эффективность и инновации в сфере строительства, курортной и медицинской недвижимости
Фото: Стеклянников Владислав Александрович
3 февраля 2025 года в Торгово-промышленной палате Краснодарского края состоялся круглый стол, собравший ведущих специалистов разных отраслей экономики региона. Мероприятие было посвящено обсуждению современных методов управления бизнесом и влияния межотраслевого сотрудничества на устойчивое экономическое развитие предприятий.
Основные спикеры круглого стола представили актуальные аспекты своей профессиональной деятельности:
Мария Вадимовна Досягаева, руководитель отдела маркетинга ZENIT Resort Hotel & Spa 5* в городе Анапа, рассказала об инновационных маркетинговых решениях, для создания высококлассного отдыха и бесшовного клиентского опыта в отеле.
Ирина Геннадьевна Бобровская, основатель группы компаний IDESIGN GROUP, поделилась опытом реализации крупных архитектурных и интерьерных проектов, подчеркнув значение креативности, комплексного подхода и новых технологий в создании современных пространств;
Илья Святославович Плаксин, руководитель направления ландшафтного проектирования IDESIGN GROUP, обсудил особенности современного подхода к формированию комфортной среды и значение экологичного ландшафта для устойчивого развития территорий и повышения привлекательности гостиничных объектов.
Модераторами встречи выступил Андрей Абрамов, отельер с международным 20-летним опытом работы, директор департамента развития гостиничной компании Alean Collection
Организатор мероприятия — Замира Натхо.
Генеральные партнеры – ГГК ZENIT Resort Hotel & Spa 5*, ГК IDESIGN GROUP.