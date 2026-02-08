Глава аппарата Стармера ушел в отставку из-за связи экс-посла в США с Эпштейном

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку. Он взял на себя ответственность за назначение Питера Мандельсона послом в США, сообщает Reuters. Дипломата уволили в сентябре 2025 года из-за выявленных связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris J. Ratcliffe / File Photo / Reuters Фото: Chris J. Ratcliffe / File Photo / Reuters

«Решение назначить Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к политике как таковой»,— приводит Reuters заявление Моргана Максуини. Он сказал, что посоветовал премьер-министру назначить Питера Мандельсона послом в США. Reuters называет господина Максуини «ближайшим советником» Кира Стармера.

Питер Мандельсон пробыл на должности посла Великобритании семь месяцев. В опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили, что бывший посол передавал финансисту правительственную информацию. Среди переданных сведений — план продажи активов правительства Великобритании на сумму около 20 млрд. Утверждается, что за эти услуги господин Мандельсон получил от Эпштейна не менее $75 тыс.

