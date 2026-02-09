Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, пишет местное агентство Armen Press. Он пробудет в Ереване до 10 февраля, а затем отправится в Азербайджан.

Как сообщал президент США Дональд Трамп, турне Джей Ди Вэнса по Южному Кавказу организовано, чтобы продолжить мирные усилия американской стороны в решении армяно-азербайджанского конфликта и содействовать реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа». С вице-президентом также отправился заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

13 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне. Стороны согласовали рамочную программу «Маршрута Трампа», который должен соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Планируется создать совместную американо-армянскую управляющую компанию TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Предполагается, что она будет управлять маршрутом 49 лет с возможностью продления еще на 50 лет.

