Полиция Краснодара ищет подростков, заливших ребенка перцовым баллончиком

Сотрудники полиции разыскивают подростков, заливших лицо школьника перцовым баллончиком в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сегодня в дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило сообщение от матери одиннадцатилетнего мальчика, в котором говорилось, что на улице Красных Партизан двое неизвестных подростков распылили перцовый баллончик в лицо ее сына.

По факту случившегося сотрудники ПДН проводят проверку. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина