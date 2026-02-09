Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Краснодара ищет подростков, заливших ребенка перцовым баллончиком

Сотрудники полиции разыскивают подростков, заливших лицо школьника перцовым баллончиком в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня в дежурную часть УМВД России по Краснодару поступило сообщение от матери одиннадцатилетнего мальчика, в котором говорилось, что на улице Красных Партизан двое неизвестных подростков распылили перцовый баллончик в лицо ее сына.

По факту случившегося сотрудники ПДН проводят проверку. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина

Новости компаний Все