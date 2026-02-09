Михаил Евраев рассказал о введении региональных почетных званий

Ярославская область станет первой в Центральном федеральном округе, где введут 22 региональных почетных звания, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что законопроект, направленный на создание системы признания граждан за вклад в развитие региона, внесен в областную думу.

«После того как инициативу поддержат депутаты, мы станем первым регионом ЦФО, который установил такой полный перечень почетных званий. Это важный шаг для укрепления общественного признания и профессионального статуса тех, чей ежедневный труд создает основу для благополучия и развития Ярославской области»,— сказал Михаил Евраев.

Присвоение региональных почетных званий станет ступенью для получения федеральных наград. Среди планируемых званий — «Почетный врач», «Почетный учитель», «Почетный строитель», «Почетный юрист» и другие.

«В Ярославской области проживают талантливые и неравнодушные люди. Это наши выдающиеся учителя, врачи, деятели культуры, работники транспорта, строительства и других важных сфер жизни. Благодаря введению новой системы почетных званий появится возможность отметить их вклад в развитие региона»,— сказала начальник управления госслужбы правительства Ярославской области Анна Микурова.

Награды будут присуждаться за выдающиеся достижения и длительную работу в соответствующих областях. Решение о введении званий будет принято после рассмотрения законопроекта депутатами.