В Ярославской области появятся почетные врачи, журналисты и чиновники

В Ярославской области система региональных наград дополнится почетными званиями по 22 сферам деятельности. Проект закона об этом внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Планируется учредить следующие звания:

«Почетный ветеринарный врач Ярославской области»;

«Почетный врач Ярославской области»;

«Почетный деятель искусств Ярославской области»;

«Почетный журналист Ярославской области»;

«Почетный лесовод Ярославской области»;

«Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области»;

«Почетный работник здравоохранения Ярославской области»;

«Почетный работник культуры Ярославской области»;

«Почетный работник лесной промышленности Ярославской области»;

«Почетный работник местного самоуправления Ярославской области»;

«Почетный работник пожарной охраны Ярославской области»;

«Почетный работник промышленности Ярославской области»;

«Почетный работник связи и информации Ярославской области»;

«Почетный работник сельского хозяйства Ярославской области»;

«Почетный работник социальной защиты населения Ярославской области»;

«Почетный работник транспорта Ярославской области»;

«Почетный работник физической культуры Ярославской области»;

«Почетный строитель Ярославской области»;

«Почетный учитель Ярославской области»;

«Почетный экономист Ярославской области»;

«Почетный энергетик Ярославской области»;

«Почетный юрист Ярославской области».

Почетное звание планируется присваивать лицам, имеющим стаж работы по профилю на территории Ярославской области не менее пятнадцати лет, в том числе не менее трех лет по последнему месту работы. У номинанта должны быть награды или поощрения по профильному виду деятельности. Ходатайствовать о награждении могут органы государственной власти, местного самоуправления, общественные объединения, а также юридические лица в отношении своих работников. Решение будет принимать областная комиссия по наградам, а оформляться оно будет указом губернатора.

Граждане, которым будет присвоено почетное звание, получат удостоверение и нагрудный знак. Денежных премий не будет. Как сказано в пояснительной записке, принятие закона не потребует затрат из регионального бюджета.

Антон Голицын