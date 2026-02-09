В Ярославской области появятся почетные врачи, журналисты и чиновники
В Ярославской области система региональных наград дополнится почетными званиями по 22 сферам деятельности. Проект закона об этом внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Планируется учредить следующие звания:
- «Почетный ветеринарный врач Ярославской области»;
- «Почетный врач Ярославской области»;
- «Почетный деятель искусств Ярославской области»;
- «Почетный журналист Ярославской области»;
- «Почетный лесовод Ярославской области»;
- «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области»;
- «Почетный работник здравоохранения Ярославской области»;
- «Почетный работник культуры Ярославской области»;
- «Почетный работник лесной промышленности Ярославской области»;
- «Почетный работник местного самоуправления Ярославской области»;
- «Почетный работник пожарной охраны Ярославской области»;
- «Почетный работник промышленности Ярославской области»;
- «Почетный работник связи и информации Ярославской области»;
- «Почетный работник сельского хозяйства Ярославской области»;
- «Почетный работник социальной защиты населения Ярославской области»;
- «Почетный работник транспорта Ярославской области»;
- «Почетный работник физической культуры Ярославской области»;
- «Почетный строитель Ярославской области»;
- «Почетный учитель Ярославской области»;
- «Почетный экономист Ярославской области»;
- «Почетный энергетик Ярославской области»;
- «Почетный юрист Ярославской области».
Почетное звание планируется присваивать лицам, имеющим стаж работы по профилю на территории Ярославской области не менее пятнадцати лет, в том числе не менее трех лет по последнему месту работы. У номинанта должны быть награды или поощрения по профильному виду деятельности. Ходатайствовать о награждении могут органы государственной власти, местного самоуправления, общественные объединения, а также юридические лица в отношении своих работников. Решение будет принимать областная комиссия по наградам, а оформляться оно будет указом губернатора.
Граждане, которым будет присвоено почетное звание, получат удостоверение и нагрудный знак. Денежных премий не будет. Как сказано в пояснительной записке, принятие закона не потребует затрат из регионального бюджета.