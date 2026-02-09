В Сочи в выходные дни выявили 231 административное нарушение

В Сочи в минувшие выходные состоялось очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законодательства на территории города. В рейдовых мероприятиях приняли участие порядка 200 сотрудников полиции, а также более 30 представителей казачьих обществ и народных дружин, которые оказывали содействие правоохранительным органам, сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе операции сотрудники полиции проверили соблюдение общественного порядка, требований миграционного законодательства и правил дорожного движения, а также уделили внимание лицам, состоящим на профилактических учетах. По итогам мероприятий правоохранительным органам удалось раскрыть 17 преступлений, в том числе кражи и угон транспортного средства. Кроме того, были разысканы двое лиц, находившихся в федеральном розыске, а также один человек, числившийся пропавшим без вести.

За время проведения операции составлено 231 административное правонарушение. Значительная часть протоколов касалась нарушений правил дорожного движения, также зафиксированы факты нарушения общественного порядка и несоблюдения миграционного законодательства. В территориальные отделы полиции для разбирательств были доставлены 314 человек.

Отдельное внимание в рамках операции было уделено профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Сотрудники полиции выявили 29 подростков, находившихся в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей. С ними и их родителями проведены профилактические мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в ходе рейдов пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции. Правоохранительными органами выявлено пять эпизодов нелегальной торговли спиртосодержащей продукцией, из незаконного оборота изъято более 420 литров алкоголя.

Мария Удовик