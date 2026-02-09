Трое крымчан предстанут перед судом за инсценировку ДТП и разбой

Прокуратура Центрального района Симферополя направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Крыма, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования, разбое и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Согласно данным следствия, в период с 2024 по 2025 год подозреваемые организовали схему фальшивых дорожно-транспортных происшествий для получения страховых компенсаций. В результате их действий страховая компания понесла убытки свыше 6 млн руб.

Кроме того, один из участников схемы организовал нападение на сотрудников страховой фирмы, которые приехали для проверки. Он привлек двух сообщников, дело которых выделено в отдельное производство. Под угрозой физической расправы злоумышленники отняли у пострадавших мобильные телефоны и личные вещи общей стоимостью более 150 тыс. руб. Третий обвиняемый незаконно держал дома револьвер с боеприпасами.

Все подозреваемые были арестованы сотрудниками полиции. Уголовное дело передано в Симферопольский районный суд для рассмотрения.

Алина Зорина