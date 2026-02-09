Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В правительстве Дона опровергли информацию о задержании замминистра ЖКХ

В правительстве Ростовской области опровергли информацию о задержании заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрия Беликова. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Фото: сайт министерства ЖКХ Ростовской области

«Информация о его задержании и даче показаний 6 февраля 2026 является недостоверной», — говорится в сообщении.

Ведомство работает в штатном режиме. Господин Беликов, как отмечается, находится на своем рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности.

Константин Соловьев

