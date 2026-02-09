В Адыгее оштрафовали предпринимателя, на чьем объекте погиб ребенок

Предпринимателя из Адыгеи оштрафовали за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2025 года на одной из баз отдыха, расположенной на территории Тахтамукайского района, в открытом бассейне утонула трехлетняя девочка. Директор базы не обеспечила безопасность отдыхающих, в том числе в бассейне, и не предприняла должных мер для организации работы спасателей-инструкторов у воды.

Предприниматель признана виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека). Суд приговорил ее к штрафу, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в области организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельности, а также организации отдыха детей и оздоровления, на два года.

Алина Зорина