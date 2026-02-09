Посевные площади в Ростовской области сократились на 2,3% за три года

С 2022 по 2025 год посевные площади в Ростовской области сократились на 2,3% (на 118,1 тыс. га) — до 4,9 млн га. Регион заняла восьмую строчку рейтинга субъектов России по наибольшему сокращению посевных площадей во всех категориях хозяйств. Об этом сообщили «Ведомости. Юг», со ссылкой на данные, представленные на Всероссийском агрономическом совещании.

Соседний Ставропольский край занял седьмую строчку рейтинга, сократив посевные площади за три года на 120,2 тыс. га — до 3 млн га. Список регионов с отрицательной динамикой возглавила Новосибирская область, где площадь посевов уменьшилась на 260,4 тыс. га, составив 2,1 млн га. Республика Башкортостан также показала значительное снижение — на 255,7 тыс. га, а Челябинская область — на 229 тыс. га.

Наибольший прирост посевных площадей за последние три года показала Волгоградская область, увеличив их на 54,3 тыс. га до 3,3 млн га. Увеличение площадей под посевами показали также Амурская и Пензенская области: рост составил 42,2 и 38,4 тыс. га соответственно.

В целом по России за три года площадь сельскохозяйственных земель увеличилась на 3,3 млн га. Из них 2,4 млн га были зарегистрированы в кадастре, а 866,5 тыс. га образовались за счет культуртехнических работ.

