Суд Армавира запретил сайты с магнитами для вмешательства в приборы учета
Армавирский городской суд запретил работу интернет-магазинов, торговавших магнитами для остановки счетчиков воды, газа и электричества. Решение предусматривает блокировку сайтов через Роскомнадзор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На заблокированных ресурсах продавались устройства, способные останавливать приборы учета или вмешиваться в их работу. Покупателям предоставлялись детальные руководства по эксплуатации магнитов и методам обхода антимагнитной защиты. Заказы принимались по телефону и электронной почте, а вся информация была доступна без регистрации.
Суд постановил, что размещение таких сведений в открытом доступе формирует у граждан представление о безнаказанности противоправных действий и подрывает авторитет российского законодательства. Распространение подобной информации противоречит целям действующих норм права.
Копию судебного решения направят в Роскомнадзор для внесения адресов сайтов в Единый реестр запрещенной информации. Постановление подлежит немедленному исполнению.