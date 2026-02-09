Президент помиловал осужденного за коррупцию жителя Ростова

Президент РФ подписал указ о помиловании жителя Ростова-на-Дону, осужденного к восьми годам лишения свободы за коррупцию. Прошение было рассмотрено областной комиссией по вопросам помилования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При помиловании учтены такие обстоятельства, как состояние здоровья заявителя (он является инвалидом третьей группы), возврат незаконно полученного имущества в муниципальную собственность и другие значимые факторы.

Указ уже вступил в силу, 8 февраля осужденный вышел на свободу. Это второй помилованный житель региона, чьи документы рассматривались в 2025 году.

В 2025 году на девяти заседаниях комиссия рассмотрела 52 прошения осужденных и дала 13 положительных рекомендаций. По большинству решения уже приняты. 19 материалов находятся на рассмотрении в Москве.

Наталья Белоштейн