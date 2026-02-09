Президент России Владимир Путин позитивно оценил темпы развития Москвы. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Хочу Вас поздравить с результатами прошедшего года. Они более чем хорошие, впечатляют. Москва развивается хорошим темпом», — отметил Владимир Путин. Он также пожелал мэру и его команде дальнейших успехов.

На встрече мэр Москвы рассказал об итогах 2025 года. Он отметил, что за прошедший год количество переселенных по программе реновации москвичей достигло 250 тыс. человек. Сергей Собянин также отчитался, что объем инвестиций в столицу с 2024 года вырос на 4%, а промышленные площади в 2025 году увеличились до 13 млн квадратных метров.

Он также отметил темпы строительство метро. «Открывали с Вами Троицкую линию, первую очередь. Сейчас полным ходом идёт строительство нескольких направлений: Рублёво-Архангельское, Троицкая — вторая очередь, Бирюлёвская ветка метро», — сказал господин Собянин.

В сентябре этого года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли четыре новые станции Троицкой линии метро. Тогда глава государства также позитивно отозвался о темпах развития столицы и сообщил о планах внедрить автономный транспорт в московском метрополитене.