Путин и Собянин открыли четыре новые станции Троицкой линии метро

В День города 13 сентября запущено движение на четырех новых станциях на Троицкой линии московского метро. Маршрут продлен от станции «Новаторская» до станции «ЗИЛ». В открытии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

На карте метрополитена, помимо «ЗИЛ», появились еще три новые станции — «Вавиловская», «Академическая» и «Крымская». На схеме вся 16-я линия метро обозначена изумрудным цветом. Маршрут протянут на 9,7 км.

Господин Собянин провел технический запуск новых станций в июне 2025 года. В мэрии заверили, что открытие маршрута улучшит транспортное обслуживание еще 600 тыс. жителей Даниловского, Донского, Гагаринского, Академического, Нагорного и Ломоносовского районов, а также Котловки. Для них поездки в центр города станут в 1,5-2 раза быстрее. Время в пути сократится на 10-15 минут.

Участки первой очереди Троицкой линии метро были открыты в два этапа, в сентябре и декабре 2024-го. Тогда в Москве запустили маршрут от станции «Новаторская» до станции «Новомосковская» протяженностью 15,5 км.