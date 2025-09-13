Путин: Москва движется к широкому применению автономного транспорта

В будущем планируется автоматизировать метро Москвы. От экспериментов столица переходит к широкому применению автономного транспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в «Зарядье» в День города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент также назвал важным строительство новых линий и станций метрополитена, которое происходит вместе с технической модернизацией.

«Продолжается строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для двух миллионов москвичей и жителей Подмосковья»,— подчеркнул глава государства. Он отметил, что сегодня были открыты четыре новых станции Троицкой линии московского метро.