Ростовскую область и ДНР свяжет прямое железнодорожное сообщение

Для улучшения транспортной доступности для населения в ближайшее время будут запущены прямые электропоезда между Иловайском и Ростовом-на-Дону. Об этом в своем MAX сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следующий шаг — продлить его [пригородное сообщение — «Ъ-Ростов»] и пустить поезд между Донецком и Ростовом-на-Дону»,— добавил господин Пушилин.

По информации главы республики, в перспективе будет организовано скоростное пригородное сообщение не только внутри ДНР, но и с Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.

Наталья Белоштейн