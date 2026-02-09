Около 20 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 10 февраля, жители около 20 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах: Гаражная, Восточно-Кругликовская, Рашпилевская, Дальняя, Трудовой Славы, Силантьева, а также в переулке Фелицына и на Ростовском шоссе. Без электроэнергии временно останутся жители улиц Плотниченко, 1-й переулок Грабина, 2-й переулок Грабина, Фелицына, 3-й Светлый проезд, Грабина, Арбатская, Гимназическая, Красная и Красноармейская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина